В РФ объявили ракетную угрозу на расстоянии 600 километров от линии фронта

Иллюстративное фото запуска ракеты ATACMS: Lance Cpl. Nicholas Guevara

В городе Ахтубинск Астраханской области России объявлена ракетная опасность — на расстоянии около 600 километров от линии фронта. Об этом сообщил мэр города Александр Сиваков.

В городе введен красный уровень опасности в связи с угрозой ракетного обстрела, написал он.