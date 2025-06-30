В РФ объявили ракетную угрозу на расстоянии 600 километров от линии фронта
В городе Ахтубинск Астраханской области России объявлена ракетная опасность — на расстоянии около 600 километров от линии фронта. Об этом сообщил мэр города Александр Сиваков.
В городе введен красный уровень опасности в связи с угрозой ракетного обстрела, написал он.
Тем временем в аэропорту Астрахани введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщают российские пропагандисты из РИА Новости.
Расстояние от Ахтубинска до линии боевого соприкосновения составляет около 600 километров:
В настоящее время нет других подробностей о ситуации в городе, также неизвестно, что именно вызвало эту ракетную угрозу.
В 2 километрах от Ахтубинска расположена военно-воздушная база оккупантов. Последняя атака по этому объекту произошла в июне 2024 года – Главное управление разведки сообщало о поражении двух самых современных российских истребителей Су-57. Это было первое попадание по таким самолетам в истории.
В июне 2025 года, после спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" по поражению стратегической авиации РФ, на этой и других базах захватчики начали строить укрытия для самолетов.
- К северу от Ахтубинска, на расстоянии ~45 километров, расположен полигон Капустин Яр, откуда россияне наносили удар по Днепру ракетой "Орешник" в ноябре 2024 года. Там же проводились испытания этого вооружения.