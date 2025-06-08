Россия начала строить укрытия для самолетов на военных базах после "Паутины" – фото
Россия начала строить укрытие для самолетов на военных базах после операции Службы безопасности Украины "Паутина". На это обратил внимание OSINT-исследователь Def Mon, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.
На спутниковых снимках можно увидеть следы строительства защитных сооружений на военных аэродромах: в Кировском, Севастополе, Гвардейском и Саках во временно оккупированном Крыму.
Подобные работы продолжаются и в самой России – в частности в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская (Адыгея), а также в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке и на базе стратегической авиации в Энгельсе.
Спутниковые снимки можно посмотреть в Def Mon ниже.
Средний крайний упадок, Россия будет увеличивать свои эффекты для строительных строительных строительных машин. Имеется идентифицируемая 14 местность, где они строят или имеются строительные корабля. pic.twitter.com/JAbF0EhbL5— Def Mon (@DefMon3) 6 июня 2025
- В общей сложности во время спецоперации "Паутина" СБУ нанесла удары по четырем аэропортам оккупантов. По оценке спецслужбы, потери РФ по результатам сделки превышают $7 млрд.
- Генеральный штаб ВСУ подтверждал, что благодаря "Паутине" было поражено 41 российское воздушное судно.