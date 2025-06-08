OSINT-аналитик Def Mon опубликовал серию спутниковых фото, на которых можно увидеть следы строительства защитных сооружений на аэродромах РФ

Российский самолет Ту-22М3 (Фото: ресурсы военной пропаганды РФ)

Россия начала строить укрытие для самолетов на военных базах после операции Службы безопасности Украины "Паутина". На это обратил внимание OSINT-исследователь Def Mon, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

На спутниковых снимках можно увидеть следы строительства защитных сооружений на военных аэродромах: в Кировском, Севастополе, Гвардейском и Саках во временно оккупированном Крыму.

Подобные работы продолжаются и в самой России – в частности в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская (Адыгея), а также в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке и на базе стратегической авиации в Энгельсе.

Спутниковые снимки можно посмотреть в Def Mon ниже.

Средний крайний упадок, Россия будет увеличивать свои эффекты для строительных строительных строительных машин. Имеется идентифицируемая 14 местность, где они строят или имеются строительные корабля. pic.twitter.com/JAbF0EhbL5 — Def Mon (@DefMon3) 6 июня 2025