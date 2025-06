Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах після "Павутини" – фото

Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах після операції Служби безпеки України "Павутина". На це звернув увагу OSINT-дослідник Def Mon, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

На супутникових знімках можна помітити сліди будівництва захисних споруд на військових аеродромах: у Кіровському, Севастополі, Гвардійському та Саках у тимчасово окупованому Криму.

Подібні роботи тривають і в самій Росії – зокрема в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська (Адигея), а також у Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську, Липецьку та на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

Супутникові знімки можна подивитися у дописі Def Mon нижче.

Since last fall, Russia have increased their effort to build shelters for aircrafts. I have identified 14 localtion where they have build or are building shelters. pic.twitter.com/JAbF0EhbL5