Унаслідок операції "Павутина" Росія втратила 41 літак – підрахунки Генштабу

1 червня СБУ провела спецоперацію з атаки на російські аеродроми, унаслідок чого окупаційна армія втратила 41 бойовий літак

Ту-22М3 (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив статистику втрат російської окупаційної армії. У зведенні підтверджено ліквідацію 41 ворожого літака унаслідок операції з атаки на аеродроми країни-агресора, яку 1 червня провела Служба безпеки України.

"Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", – йдеться у повідомленні.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України та "офіс" щодо її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.