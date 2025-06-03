Унаслідок операції "Павутина" Росія втратила 41 літак – підрахунки Генштабу
Генеральний штаб Збройних Сил України оновив статистику втрат російської окупаційної армії. У зведенні підтверджено ліквідацію 41 ворожого літака унаслідок операції з атаки на аеродроми країни-агресора, яку 1 червня провела Служба безпеки України.
"Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", – йдеться у повідомленні.
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України та "офіс" щодо її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 2 червня з'явилися перші супутникові знімки з авіабази "Бєлая" після операції "Павутина". На них відзначені ймовірно знищені літаки Ту-95 та Ту-22М3.
- Глава СБУ розповів деталі операції "Павутина" у тилу РФ. За допомогою 117 дронів вдалося уразити 41 літак на чотирьох аеродромах.
- CBS News повідомило, що Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих.