В результате операции "Паутина" Россия потеряла 41 самолет – подсчеты Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил статистику потерь российской оккупационной армии. В сводке подтверждена ликвидация 41 вражеского самолета в результате операции по атаке на аэродромы страны-агрессора, которую 1 июня провела Служба безопасности Украины.
"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, которая потребовала определенного времени, сообщаем, что общие потери окупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", – говорится в сообщении.
1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению был в непосредственной близости с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- 2 июня появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина". На них отмечены предположительно уничтоженные самолеты Ту-95 и Ту-22М3.
- Глава СБУ рассказал детали операции "Паутина" в тылу РФ. С помощью 117 дронов удалось поразить 41 самолет на четырех аэродромах.
- CBS News сообщило, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.