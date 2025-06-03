В результате операции "Паутина" Россия потеряла 41 самолет – подсчеты Генштаба

1 июня СБУ провела спецоперацию по атаке на российские аэродромы, в результате чего оккупационная армия потеряла 41 боевой самолет

Ту-22М3 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил статистику потерь российской оккупационной армии. В сводке подтверждена ликвидация 41 вражеского самолета в результате операции по атаке на аэродромы страны-агрессора, которую 1 июня провела Служба безопасности Украины.

"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, которая потребовала определенного времени, сообщаем, что общие потери окупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", – говорится в сообщении.

Инфографика: Генштаб ВСУ

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению был в непосредственной близости с управлением ФСБ в одной из российских областей.