Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных – CBS News

Служба безопасности Украины (Фото: Пресс-служба СБУ)

Украина спланировала масштабную операцию по атаке на российские аэродромы без разведывательных данных от США. Об этом сообщила корреспондентка американского телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в администрации президента.

"Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Владимиром Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина собирала собственную информацию", – говорится в сообщении.

Ранее журналисты портала Axios писали, что Украина заранее не сообщала администрации Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы. Это в Белом доме также подтвердили CBS News.

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1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Россия пока не способна производить такие суда.