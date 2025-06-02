Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных – CBS News
Украина спланировала масштабную операцию по атаке на российские аэродромы без разведывательных данных от США. Об этом сообщила корреспондентка американского телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в администрации президента.
"Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Владимиром Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина собирала собственную информацию", – говорится в сообщении.
Ранее журналисты портала Axios писали, что Украина заранее не сообщала администрации Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы. Это в Белом доме также подтвердили CBS News.
1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Россия пока не способна производить такие суда.
- СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей. Глава государства сообщил, что у Украины были даны разведки, что Россия готовит очередной массированный удар, еще до начала операции, и призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.