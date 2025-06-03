Как СБУ атаковала российские аэродромы: эксперты показали визуализацию операции "Паутина"
Инженеры из команды AiTelly, специализирующейся на создании 3D-анимаций на военную тематику, опубликовали визуализацию спецоперации по атаке на российские аэродромы "Паутина", которую Служба безопасности Украины провела 1 июня.
В AiTelly отметили, что украинские инженеры создали инновационную систему для запуска беспилотников, скрытую в обычных деревянных кабинах, устанавливаемых в кузова грузовиков.
"Эти "мобильные контейнеры" выглядели как обычные сельские сараи, но внутри они содержали усиленные конструкции, скрытые пусковые платформы, станции зарядки аккумуляторов и дистанционно управляемые механизмы на крыше", – говорится в видео.
Конструкция позволяла запускать дроны вертикально или под углом в зависимости от их типа, а встроенное экранирование сигнала помогало избежать раннего обнаружения российскими средствами наблюдения.
После того как грузовики, которые 3D-аниматоры называют "мобильными бункерами", были готовы, украинцы, вероятно, с поддержкой местных сторонников, перевезли их в глубину России. Они осторожно подъезжали к избранным точкам вблизи важных авиабаз и парковались в лесах, на фермах или промышленных территориях, сливаясь с окружающей средой.
Эти грузовики могли стоять на месте несколько дней или даже недель с уже заряженными беспилотниками, считают эксперты. Когда приходило время, на расстоянии поступал зашифрованный сигнал для активации, и крыши контейнеров открывались. Некоторые БпЛА поднимались вертикально, другие – взлетали с помощью пандусов или систем сжатого воздуха для тихого старта.
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