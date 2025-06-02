Глава СБУ рассказал детали операции "Паутина". Был поражен 41 самолет РФ в тылу

Василий Малыш (Фото: СБУ)

Во время "исторической спецоперации" в тылу России "Паутина" поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации на четырех военных аэродромах. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В результате ударов дронами были поражены самолеты, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Малюк отметил, что задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент Владимир Зеленский. Более того, он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники СБУ. А глава службы возглавлял рабочую команду.

"Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", – подчеркнул он.

В результате операции дроны СБУ отработали целые сразу на четырех военных аэродромах РФ – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Как отметили в Минобороны, для атаки было задействовано 117 дронов с соответствующим количеством привлеченных операторов БпЛА.

"В результате сделки было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет, размещенных на авиабазах", – сообщили в министерстве.

А глава СБУ подчеркнул, что это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а "серьезная пощечина" по могуществу и террористической сущности РФ. Примерная стоимость пораженных самолетов достигает более $7 млрд.

Малюк сообщил, что спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была "сверхсложной" с логистической точки зрения.

Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши этих домиков и размещены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели", – подчеркнул глава СБУ.

По его словам, удары по территории России продлятся столько, сколько будут терроризировать украинцев ракетами и дронами.

Генерал-лейтенант поблагодарил причастных к "исторической операции" и подчеркнул, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле. А как надо – достанем и из-под земли", – подчеркнул глава СБУ.