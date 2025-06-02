Глава СБУ рассказал детали операции "Паутина". Был поражен 41 самолет РФ в тылу
Во время "исторической спецоперации" в тылу России "Паутина" поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации на четырех военных аэродромах. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
В результате ударов дронами были поражены самолеты, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Малюк отметил, что задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент Владимир Зеленский. Более того, он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники СБУ. А глава службы возглавлял рабочую команду.
"Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", – подчеркнул он.
В результате операции дроны СБУ отработали целые сразу на четырех военных аэродромах РФ – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Как отметили в Минобороны, для атаки было задействовано 117 дронов с соответствующим количеством привлеченных операторов БпЛА.
"В результате сделки было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет, размещенных на авиабазах", – сообщили в министерстве.
А глава СБУ подчеркнул, что это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а "серьезная пощечина" по могуществу и террористической сущности РФ. Примерная стоимость пораженных самолетов достигает более $7 млрд.
Малюк сообщил, что спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была "сверхсложной" с логистической точки зрения.
Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши этих домиков и размещены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.
"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели", – подчеркнул глава СБУ.
По его словам, удары по территории России продлятся столько, сколько будут терроризировать украинцев ракетами и дронами.
Генерал-лейтенант поблагодарил причастных к "исторической операции" и подчеркнул, что все ее участники уже давно находятся в Украине.
"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле. А как надо – достанем и из-под земли", – подчеркнул глава СБУ.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей. Глава государства сообщил, что у Украины были даны разведки, что Россия готовит очередной массированный удар, еще до начала операции, и призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.
- 2 июня появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина". На них отмечены вероятно уничтоженные самолеты Ту-95 и Ту-22М3.
- CBS News сообщило, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.
- После "Паутины" Россия может перебазировать авиацию только на аэродром "Украинка", сообщил LIGA.net авиаэксперт Валерий Романенко.