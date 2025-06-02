После "Паутины" РФ может перебросить авиацию только на аэродром "Украинка" – авиаэксперт
После спецоперации по атаке на российские аэродромы "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины 1 июня, в России остался только один аэродром, на который могла бы перебазироваться стратегическая авиация, – "Украинка" в Амурской области. Если россияне передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, заявил в комментарии LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
По его словам, "Украинка" является одним из крупнейших аэродромов РФ. Там сосредоточен 182 тяжелый бомбардировочный полк стратегической авиации врага с самолетами Ту-95 МС.
"Туда мы еще не добирались. Если они передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, не хватит дальности для полета туда и обратно. Тогда угроза стратегической авиации для нас практически исчезнет. Показательные акции время от времени они смогут проводить, но такой регулярности налетов, как было в прошлом году, они уже не выдержат", – высказался Романенко.
По словам эксперта, дееспособных самолетов у оккупационной армии осталось мало. Поэтому возможности наносить удары по Украине стратегической авиацией у россиян в ближайшее время будут ограничены.
Ранее губернатор Амурской области РФ Василий Орлов утверждал, что украинские военные пытались атаковать аэродром "Украинка". По данным российских СМИ, еще одна фура с дронами в Амурской области была, но до цели не доехала – взорвалась, когда туда зашел человек.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Россия пока не способна производить такие суда.
- СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Корреспондентка американского телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что спецоперация была проведена без разведданных США.