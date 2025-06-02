После "Паутины" РФ может перебросить авиацию только на аэродром "Украинка" – авиаэксперт

Российский Ту-95 (Фото: ресурсы военной пропаганды РФ)

После спецоперации по атаке на российские аэродромы "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины 1 июня, в России остался только один аэродром, на который могла бы перебазироваться стратегическая авиация, – "Украинка" в Амурской области. Если россияне передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, заявил в комментарии LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

По его словам, "Украинка" является одним из крупнейших аэродромов РФ. Там сосредоточен 182 тяжелый бомбардировочный полк стратегической авиации врага с самолетами Ту-95 МС.

"Туда мы еще не добирались. Если они передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, не хватит дальности для полета туда и обратно. Тогда угроза стратегической авиации для нас практически исчезнет. Показательные акции время от времени они смогут проводить, но такой регулярности налетов, как было в прошлом году, они уже не выдержат", – высказался Романенко.

По словам эксперта, дееспособных самолетов у оккупационной армии осталось мало. Поэтому возможности наносить удары по Украине стратегической авиацией у россиян в ближайшее время будут ограничены.

Ранее губернатор Амурской области РФ Василий Орлов утверждал, что украинские военные пытались атаковать аэродром "Украинка". По данным российских СМИ, еще одна фура с дронами в Амурской области была, но до цели не доехала – взорвалась, когда туда зашел человек.