Після "Павутини" Росія може перебазувати авіацію лише на аеродром "Українка" – авіаексперт

Російський Ту-95 (Фото: ресурси воєнної пропаганди РФ)

Після спецоперації з атаки на російські аеродроми "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, у Росії залишилося лише одне летовище, на яке могла б перебазуватись стратегічна авіація, – "Українка" в Амурській області. Якщо росіяни передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України, заявив в коментарі LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

За його словами, "Українка" є одним з найбільших аеродромів РФ. Там зосереджений 182 важкий бомбардувальний полк стратегічної авіації ворога з літаками Ту-95 МС.

"Туди ми ще не діставались. Якщо вони передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України, не вистачить дальності для польоту туди й назад. Тоді загроза стратегічної авіації для нас практично зникне. Показові акції час від часу вони зможуть робити, але такої регулярності нальотів, як було торік, вони вже не витримають", – висловився Романенко.

За словами експерта, дієздатних літаків в окупаційної армії залишилося мало. Тому можливості завдавати ударів по Україні стратегічною авіацією у росіян найближчим часом будуть обмежені.

Раніше губернатор Амурської області РФ Василь Орлов стверджував, що українські військові намагалися атакувати аеродром "Українка". За даними російських медіа, ще одна фура з дронами в Амурській області була, але до цілі не доїхала – вибухнула, коли туди зайшла людина.