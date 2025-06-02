Після "Павутини" Росія може перебазувати авіацію лише на аеродром "Українка" – авіаексперт
Після спецоперації з атаки на російські аеродроми "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, у Росії залишилося лише одне летовище, на яке могла б перебазуватись стратегічна авіація, – "Українка" в Амурській області. Якщо росіяни передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України, заявив в коментарі LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.
За його словами, "Українка" є одним з найбільших аеродромів РФ. Там зосереджений 182 важкий бомбардувальний полк стратегічної авіації ворога з літаками Ту-95 МС.
"Туди ми ще не діставались. Якщо вони передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України, не вистачить дальності для польоту туди й назад. Тоді загроза стратегічної авіації для нас практично зникне. Показові акції час від часу вони зможуть робити, але такої регулярності нальотів, як було торік, вони вже не витримають", – висловився Романенко.
За словами експерта, дієздатних літаків в окупаційної армії залишилося мало. Тому можливості завдавати ударів по Україні стратегічною авіацією у росіян найближчим часом будуть обмежені.
Раніше губернатор Амурської області РФ Василь Орлов стверджував, що українські військові намагалися атакувати аеродром "Українка". За даними російських медіа, ще одна фура з дронами в Амурській області була, але до цілі не доїхала – вибухнула, коли туди зайшла людина.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Кореспондентка американського телеканалу CBS News Дженніфер Якобс з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляла, що спецоперацію було проведено без розвідданих США.