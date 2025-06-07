Служба безопасности Украины опубликовала новое видео из спецоперации "Паутина", на котором запечатлен путь одного из FPV-беспилотников к поражению российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

На видео зафиксировано, как дрон взлетает из дома на фуре, припаркованной по обе стороны дороги. После этого БПЛА беспрепятственно преодолевает расстояние до аэродрома и попадает в стратегический самолет РФ.

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На кадрах видно, что возгорания были как на пути к аэродрому, так и на его территории: к попаданию дрона зафиксированы три столба черного дыма от выгорания самолетов и задымление на другой территории аэродрома.

Расстояние от Украины до авиабазы "Белая" – более 4300 километров по прямой:

Всего во время спецоперации "Паутина" СБУ нанесла удары по четырем аэропортам окупантов. По оценке спецслужбы, потери РФ по результатам сделки превышают $7 млрд.

Генеральный штаб ВСУ подтверждал, что благодаря "Паутине" было поражено 41 российское воздушное судно. Следует отметить, что в настоящее время оккупанты не способны производить новые стратегические самолеты.