Поражение стратегических аэродромов РФ уменьшает угрозу для Европы – авиаэксперт
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
"Европа не имела стратегической авиации вообще. Если сейчас мы российскую исключаем из уравнения – НАТО может вообще не бояться военного конфликта с Россией, по крайней мере, в авиационном плане", – заявил аналитик.
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Также генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун и руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказали LIGA.net, что атака по стратегическим аэродромам РФ существенно улучшает позиции Украины на предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня.
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия сейчас не способна производить такие суда.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей. Глава государства сообщил, что у Украины были даны разведки, что Россия готовит очередной массированный удар, еще до начала операции, и призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.