Поражение стратегических аэродромов РФ уменьшает угрозу для Европы – авиаэксперт

Если "исключить из уравнения" стратегическую авиацию оккупантов, то НАТО может не бояться конфликта с россиянами в небе, считает Романенко

Российские Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

"Европа не имела стратегической авиации вообще. Если сейчас мы российскую исключаем из уравнения – НАТО может вообще не бояться военного конфликта с Россией, по крайней мере, в авиационном плане", – заявил аналитик.

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Также генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун и руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказали LIGA.net, что атака по стратегическим аэродромам РФ существенно улучшает позиции Украины на предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня.