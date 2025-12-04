Офицер ВСУ рассказал о ценности геймеров-айтишников на передовой

В Силах обороны не хватает специалистов, которые умеют справляться с технологиями. В частности, речь идет о геймерах-айтишниках

Операторы дронов 150-го ОРУБ (Фото: Юлия Кочетова)

Рекрутинг на сегодня – это большая проблема войска. В частности, не хватает геймеров-айтишников, которые лучше справляются с дронами и другими новейшими технологиями. Об этом рассказал LIGA.net командир РУБАК 150-го отдельного разведывательно-ударного батальона под псевдонимом "Мольфар", подразделение которого работает на Покровском и Новопавловском направлениях.

По его словам, сегодня количество интересных технологических средств, которые есть у подразделений Сил обороны, превышает способность экипажей. Боевой опыт показывает, что в некоторых подразделениях военные даже не ежедневно берут в руки оружие, или берут только на какие-то определенные заезды, чтобы защитить свой экипаж. Но лишь в том случае, если работа с технологическими средствами поставлена правильно.

"Мольфар" отметил, что с технологиями геймеры-айтишники справятся лучше всего, потому что они не боятся их и легко с ними работают.

"Нам не хватает людей, которые смогут использовать весь наш технологический потенциал. Я сам – геймер и айтишник в прошлом.... Их КПД в разы выше, чем когда в экипаже оказывается человек, который мышку с клавиатурой в руках не держал, и ему надо объяснять, что такое беспилотник, какие системы есть на борту, как с ними дружить", – говорит военный.

Он отметил, что найти пилота – достаточно трудная задача. Но в целом эта работа очень интересная и похожа на определенные шахматы, где ты и противник играете друг с другом и побеждает тот, кто лучше попал в определенное время и использовал больше информации (радиоразведку, перехват, визуальное наблюдение за взлетными площадками).