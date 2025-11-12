Business Insider: В Украине готовятся в ближайшее время развернуть "стену дронов"

Система может работать без GPS-сигнала и в автономном режиме, а применять ее планируют пока что в тылу

ВСУ (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

В Украине может появиться первая в своем роде "стена дронов" для противодействия российским беспилотникам. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на ее разработчика системы – представителя западной компании Atreyd.

Ожидается, что стена будет состоять из нескольких десятков небольших БпЛА, задача которых – перехват приближающегося вражеского дрона путем его подрыва в небе. Представитель Atreyd сравнил это с "минным полем из летающих дронов".

Система уже отправлена в Украину и компания ожидает, что она будет введена в эксплуатацию в течение нескольких недель. Дроны на аккумуляторах могут нести небольшую взрывчатку, также они используют искусственный интеллект для изменения структуры стены. В небе они образуют нечто вроде занавеса.

Особенность системы – возможность работать в условиях отсутствия GPS-сигнала. Она оснащена заранее установленной 3D-картой своей зоны ответственности. Дроны могут работать на высоте нескольких тысяч метро и в них есть специальная система для предотвращения случаев "дружественного огня".

"Стена дронов" может работать полностью автономно, но эту функцию можно отключить и активировать аварийный выключатель. Ожидается, что один человек сможет управлять 100 дронами.

Отмечается, что испытания системы прошли "на 100% успешно", однако развертывание "стены дронов" станет первым известным случаем ее применения в любом конфликте. Как ожидается, Украине это предоставит новый уровень защиты от воздушных атак России.

Изначально "стену дронов" планируют использовать для защиты городов и критически важной инфраструктуры. Однако в будущем хотят развернуть ее ближе к линии фронта для защиты от планирующих авиабомб.

"Мы считаем себя последним рубежом обороны", – сказал представитель Atreyd.

Утверждается, что стоимость системы недорогая и составляет "несколько тысяч долларов". А не взорвавшиеся дроны могут вернуться на стартовые площадки и быть использованы в следующий раз.