Польша намерена создать свою "стену дронов" отдельно от инициативы Европы

Защиту от дронов Польша намерена начать применять в течение трех месяцев после оглашения ее создания

Цезарий Томчик (Фото:x.com/CTomczyk)

Польша планирует в течение нескольких месяцев создать собственную защиту от дронов отдельно от инициативы Евросоюза "Стена дронов". Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезари Томчик в интервью Bloomberg.

В ноябре Минобороны Польши планирует объявить об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Польские компании должны будут получить минимум половину контрактов.

Также министерство намерено использовать новую кредитную программу ЕС по обороне SAFE. По словам Томчика, стена дронов ЕС в будущем может "дополнить" польскую систему.

"Мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским Союзом и готовы рассматривать внешние предложения и решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам. Если будут какие-либо внешние инструменты, мы воспользуемся ими в полной мере", – сказал он.

Первые возможности для противодействия дронам хотят ввести в эксплуатацию в течение трех месяцев после объявления программы, а завершить реализацию системы планируют через два года.

"Оружие борьбы с беспилотниками должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и исполнительных механизмов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", – сказал замминистра.

Он отметил, что опыт использования дронов Украины и России показывает, что укрепление возможностей Польши в этой сфере "должно быть приоритетом" как на суше, так и в воздухе, и на воде.