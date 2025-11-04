Польща планує створити свою "стіну дронів" окремо від ініціативи Європи
Польща планує протягом кількох місяців створити власний захист від дронів окремо від ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". Про це повідомив заступник міністра оборони країни Цезарі Томчик в інтерв'ю Bloomberg.
У листопаді Міноборони Польщі планує оголосити про інвестиції в технології виявлення, придушення і нейтралізації ворожих безпілотників у межах ширшої програми протиповітряної оборони. Польські компанії повинні будуть отримати щонайменше половину контрактів.
Також міністерство має намір використовувати нову кредитну програму ЄС з оборони SAFE. За словами Томчика, стіна дронів ЄС у майбутньому може "доповнити" польську систему.
"Ми згодні з ідеєю посилення захисту повітряного простору над усім Європейським Союзом і готові розглядати зовнішні пропозиції та рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проєктам. Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми скористаємося ними повною мірою", – сказав він.
Перші можливості для протидії дронам хочуть ввести в експлуатацію протягом трьох місяців після оголошення програми, а завершити реалізацію системи планують через два роки.
"Зброя боротьби з безпілотниками має бути комплексною. Вона має складатися з різних датчиків і виконавчих механізмів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи й ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх", – сказав заступник міністра.
Він зазначив, що досвід використання дронів України та Росії показує, що зміцнення можливостей Польщі у цій сфері "має бути пріоритетом" як на суші, так і в повітрі, і на воді.
- 24 вересня єврокомісар з оборони заявляв, що "стіну дронів" у ЄС можуть створити за рік, але для повної мережі потрібно більше часу.
- 9 жовтня прем'єрка Латвії назвала "дуже сирою" ідею створення "стіни дронів", але наголосила, що потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, адже загроза стосується багатьох держав.
- 13 жовтня Кая Каллас розповіла, що потрібно Європі для захисту від ворожих дронів: це перехоплювачі, датчики й інше обладнання.
Коментарі (0)