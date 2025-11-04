Польща планує створити свою "стіну дронів" окремо від ініціативи Європи

Польща має намір почати застосовувати захист від дронів протягом трьох місяців після оголошення його створення

Цезарій Томчик (Фото:x.com/CTomczyk)

Польща планує протягом кількох місяців створити власний захист від дронів окремо від ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". Про це повідомив заступник міністра оборони країни Цезарі Томчик в інтерв'ю Bloomberg.

У листопаді Міноборони Польщі планує оголосити про інвестиції в технології виявлення, придушення і нейтралізації ворожих безпілотників у межах ширшої програми протиповітряної оборони. Польські компанії повинні будуть отримати щонайменше половину контрактів.

Також міністерство має намір використовувати нову кредитну програму ЄС з оборони SAFE. За словами Томчика, стіна дронів ЄС у майбутньому може "доповнити" польську систему.

"Ми згодні з ідеєю посилення захисту повітряного простору над усім Європейським Союзом і готові розглядати зовнішні пропозиції та рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проєктам. Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми скористаємося ними повною мірою", – сказав він.

Перші можливості для протидії дронам хочуть ввести в експлуатацію протягом трьох місяців після оголошення програми, а завершити реалізацію системи планують через два роки.

"Зброя боротьби з безпілотниками має бути комплексною. Вона має складатися з різних датчиків і виконавчих механізмів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи й ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх", – сказав заступник міністра.

Він зазначив, що досвід використання дронів України та Росії показує, що зміцнення можливостей Польщі у цій сфері "має бути пріоритетом" як на суші, так і в повітрі, і на воді.