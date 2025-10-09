Прем’єрка Латвії назвала "дуже сирою" ідею створення "Стіни дронів"
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вітає план Європейського Союзу щодо встановлення так званої "Стіни дронів" вздовж східного кордону блоку, але назвала цю ідею "дуже сирою". Таку думку вона висловила в інтерв’ю Bloomberg TV.
"Ніхто насправді не знає всіх деталей. Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загрози від дронів досягають не лише країн Балтії, а й Копенгагена, інших країн Європи", – сказала Сіліня.
Журналісти зазначили, що ЄС докладає всіх зусиль для створення системи для запобігання вторгненню російських дронів і літаків після серії порушень повітряного простору, а також безпілотників, що порушили роботу аеропортів у таких країнах, як Данія й Німеччина.
Однак створення щита від БпЛА було б складним і дорогим заходом, що зайняв би роки.
- 15 вересня Кубілюс заявив, що європейським країнам необхідно перейняти багато речей з українського досвіду протидії безпілотникам РФ у розбудові власної "Стіни дронів".
- 18 вересня посадовець зауважував, що деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що збудувати "Стіну дронів" можна впродовж року.
Коментарі (0)