Прем’єрка Латвії назвала "дуже сирою" ідею створення "Стіни дронів"

Загрози від дронів досягають не лише країн Балтії, а й Данії, констатувала Евіка Сіліня

Евіка Сіліня (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вітає план Європейського Союзу щодо встановлення так званої "Стіни дронів" вздовж східного кордону блоку, але назвала цю ідею "дуже сирою". Таку думку вона висловила в інтерв’ю Bloomberg TV.

"Ніхто насправді не знає всіх деталей. Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загрози від дронів досягають не лише країн Балтії, а й Копенгагена, інших країн Європи", – сказала Сіліня.

Журналісти зазначили, що ЄС докладає всіх зусиль для створення системи для запобігання вторгненню російських дронів і літаків після серії порушень повітряного простору, а також безпілотників, що порушили роботу аеропортів у таких країнах, як Данія й Німеччина.

Однак створення щита від БпЛА було б складним і дорогим заходом, що зайняв би роки.