Єврокомісар з питань оборони розповів про технології, необхідні для "Стіни дронів"

Андрюс Кубілюс (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Європі потрібно розвивати додаткові можливості для боротьби з проникненням російських безпілотників. Про це на брифінгу щодо проєкту "Стіна дронів" повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він підтвердив, що збивати винищувачами безпілотники – досить дорого. Тому Європа має перейняти досвід України у цій сфері.

"І дійсно, коли ми порівнюємо, як українці борються з проникненням дронів і які в нас є можливості, то можемо чітко констатувати: нам потрібно розвивати додаткові можливості, яких нам, можливо, поки бракує", – сказав Кубілюс.

По-перше, Європі потрібно удосконалювати системи виявлення. Адже зараз добре виявляють винищувачі й ракети, але потрібне додаткове обладнання для малих БпЛА, що летять низько.

"Існують рішення від різних виробників, як у Європі, так і за її межами. Я вважаю, що ця спроможність має бути нашим пріоритетом – створити мережу детекторів; різні експерти знають, які саме детектори нам потрібні й де їх слід розміщувати", – акцентував посадовець, додавши, що виявлення критично важливе.

По-друге, необхідно думати про способи знищення цілей у повітрі, якщо вони заходять у повітряний простір Європейського Союзу. У цьому контексті Кубілюс згадав про засоби радіоелектронної боротьби для глушіння БпЛА, наголосивши на досвіді України.

"На полі бою в Україні ми бачимо, що перехоплювачі для дронів стають дуже ефективними – ці можливості швидко розвиваються, і нам потрібно продумати, як інтегрувати їх у нашу оборону", – сказав він.

Також єврокомісар згадав про зенітну артилерію, кулемети на озброєнні мобільних вогневих груп, які Україна також застосовує. Він констатував, що деякі країни можуть застосовувати гелікоптери й винищувачі, але "питання в ціні". На його думку, рішення потрібно ухвалювати безпосередньо на місці, перш ніж випускати ракету, вартістю у мільйони, щоб збити дрон за $10 000.

"І останнє – ми повинні дивитися в майбутнє, бо публічно оголошується, що деякі країни й галузі починають шукати зовсім нові інструменти, наприклад, лазери для боротьби з дронами. Якщо така технологія з’явиться, нам також треба бути готовими її використовувати", – резюмував комісар.

15 вересня Кубілюс заявив, що європейським країнам необхідно перейняти багато речей з українського досвіду протидії безпілотникам РФ у розбудові власної "Стіни дронів".

18 вересня посадовець зауважував, що деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що збудувати "Стіну дронів" можна впродовж року.