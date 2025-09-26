Сирський оголосив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

В Україні створюють новий рід військ у Повітряних силах – безпілотні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, процес вже триває. Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські "шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше.

"Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами", – зазначив головком.

За словами Сирського, на фронті вже застосовують дрони-перехоплювачі. Також Сили оборони збільшують кількість радіолокаційних станцій, нарощують чисельність та готують персонал.

"Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", – наголосив Сирський.