Сирський оголосив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
В Україні створюють новий рід військ у Повітряних силах – безпілотні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, процес вже триває. Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські "шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше.
"Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами", – зазначив головком.
За словами Сирського, на фронті вже застосовують дрони-перехоплювачі. Також Сили оборони збільшують кількість радіолокаційних станцій, нарощують чисельність та готують персонал.
"Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", – наголосив Сирський.
- 4 вересня головком ЗСУ повідомляв, що Україна створює ешелоновану систему протидії "шахедам" та "Гераням".
- 18 вересня голова Міноборони повідомив, що незабаром Україна зможе використовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Цієї кількості мінімально вистачить для протидії 800 російським БпЛА.
Коментарі (0)