Сирський: Україна створює ешелоновану систему протидії "шахедам" та "Гераням"
Україна продовжує нарощувати спроможності у напрямку протидії ударним дронам типу "шахед" та "Герань". Наразі створюється ешелонована система протидії, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками наради.
Головкому доповіли про ефективність виконання завдань підрозділами з протидії дронам та наявні проблемні питання. Цей напрямок, за словами Сирського, є пріоритетним як для держави, так і для нього особисто.
За його словами, спільне завдання наразі – формувати більше екіпажів для протидії дронам, навчати більше операторів-винищувачів та забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження радіолокаційних систем.
"Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – повідомив Сирський.
За підсумками наради поставив завдання усунути наявні недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.
- 18 серпня Сирський розповів, як росіяни удосконалюють "шахеди", роблячи їх більш стійкими до РЛС та ППО.
- 3 вересня заступник глави ОП заявив, що Росія частіше запускає "шахеди" на передній лінії фронту, бо інакше не може просуватися.
