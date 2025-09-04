Сирський: Україна створює ешелоновану систему протидії "шахедам" та "Гераням"

Антидроновий захист є пріоритетним, триває відбір військових для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Україна продовжує нарощувати спроможності у напрямку протидії ударним дронам типу "шахед" та "Герань". Наразі створюється ешелонована система протидії, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками наради.

Головкому доповіли про ефективність виконання завдань підрозділами з протидії дронам та наявні проблемні питання. Цей напрямок, за словами Сирського, є пріоритетним як для держави, так і для нього особисто.

За його словами, спільне завдання наразі – формувати більше екіпажів для протидії дронам, навчати більше операторів-винищувачів та забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження радіолокаційних систем.

"Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – повідомив Сирський.

За підсумками наради поставив завдання усунути наявні недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.