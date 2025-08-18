Сирський розповів, як росіяни удосконалюють "шахеди"

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Росіяни постійно удосконалюють свої ударні безпілотники, роблячи їх більш стійкими до засобів радіоелектронної та протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання про українські дрони-перехоплювачі.

"Будь-яка війна – це змагання. Вони вдосконалюють свої дрони. Ми знаємо, що на "шахеди" теж встановлюються і системи оптичного донаведення, і 12-16-канальні антени, які дозволяють мати дуже високий ступінь завадостійкості, тобто їх важко давити звичайними засобами РЕБ", – констатував Сирський.

Читайте також Нова ланка ППО. Чи зможуть зенітні дрони закрити небо над Україною

Головком додав, що ударні БпЛА окупантів мають датчики автоматичного ухилення від вогню, від зближення, наприклад, з дронами-перехоплювачами. Він пояснив, що ворожий "шахед" починає зниження і неконтрольовані рухи по курсу і по висоті. Це зроблено для того, щоб не можна було прорахувати його рух і ураження.

"Ворог не стоїть на місці. У нього багато систем, які дозволяють також підвищити ефективність своїх "шахедів". І це для нас виклик, з яким ми постійно боремося. Це змагання: ми намагаємося їх уражати, а вони намагаються досягнути цілі й уразити нас", – розповів він.

За словами Сирського, фактично всі далекобійні дрони, які зараз застосовують росіяни, навіть "Гербери", які вони використовують як хибні цілі, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву. Росіяни роблять це для того, щоб безпілотник після падіння неможливо було захопити та для ураження всіх тих, хто наближається.