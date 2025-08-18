Сырский рассказал, как россияне совершенствуют "шахеды"

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Россияне постоянно совершенствуют свои ударные беспилотники, делая их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной и противовоздушной обороны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос об украинских дронах-перехватчиках.

"Любая война – это соревнование. Они совершенствуют свои дроны. Мы знаем, что на "шахеды" тоже устанавливаются и системы оптического донаведения, и 12-16-канальные антенны, которые позволяют иметь очень высокую степень помехоустойчивости, то есть их трудно давить обычными средствами РЭБ", — констатировал Сырский.

Главком добавил, что ударные БпЛА оккупантов имеют датчики автоматического уклонения от огня, от сближения, например, с дронами-перехватчиками. Он пояснил, что вражеский "шахед" начинает снижение и неконтролируемые движения по курсу и по высоте. Это сделано для того, чтобы нельзя было просчитать его движение и поражение.

"Враг не стоит на месте. У него много систем, которые позволяют также повысить эффективность своих "шахедов". И это для нас вызов, с которым мы постоянно боремся. Это соревнование: мы пытаемся их поражать, а они пытаются достичь цели и поразить нас", — рассказал он.

По словам Сырского, фактически все дальнобойные дроны, которые сейчас применяют россияне, даже "Герберы", используемые как ложные цели, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва. Россияне делают это для того, чтобы беспилотник после падения невозможно было захватить и для поражения всех тех, кто приближается.