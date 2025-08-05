Полиция предупредила, что в сбитом российском дроне нашли противотанковые мины – фото
В сбитом российском дроне нашли закрепленные кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Об этом сообщили в Нацполиции и предостерегли украинцев быть внимательнее.
Находка обнаружили в Сумской области, кассеты были закреплены под крыльями сбитого ударного дрона.
"Таким методом враг может удаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3 небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится или проезжает рядом", – пояснили в полиции.
Правоохранители призвали украинцев быть внимательными, особенно это касается водителей любой техники, которая работает на полях или движется по полевым дорогам, где ограниченная видимость из-за растений.
Если была обнаружена такая мина, необходимо остановить авто, отойти от него на безопасное расстояние и позвонить в полицию по номеру 102. Это также касается и найденных российских дронов, которые не взорвались при падении.
"В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства", – предостерегли правоохранители.
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