Поліція попередила, що в збитому російському дроні знайшли протитанкові міни – фото

У разі виявлення міни треба відійти на безпечну відстань та негайно повідомити поліцію

Уламки дрона (Ілюстрівне фото: ДПСУ)

У збитому російському дроні знайшли закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це повідомили у Нацполіції та застерегли українців бути уважнішими.

Знахідку виявили у Сумській області, касети були закріплені під крилами збитого ударного дрона.

"Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3 невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", – пояснили в поліції.

Правоохоронці закликали українців бути уважними, особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях або рухається польовими дорогами, де обмежена видимість через рослини.

Якщо було виявлено таку міну, необхідно зупинити авто, відійти від нього на безпечну відстань та зателефонувати в поліцію за номером 102. Це також стосується і знайдених російських дронів, які не вибухнули під час падіння.

"У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання", – застерегли правоохоронці.