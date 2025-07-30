Россия использовала реактивные беспилотники для ночной атаки

Среди 78 запущенных россиянами дронов до восьми были реактивными

Последствия в Днепропетровской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 30 июля россияне атаковали Украину 78 беспилотниками, часть из которых были реактивными. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"Особенность ночной атаки – применение врагом до восьми реактивных БпЛА на северном направлении", – сказано в сводке.

По состоянию на 09:00 украинские Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 51 вражеский дрон на севере и востоке.

Зафиксировано попадание 27 дронов в семи локациях, падение сбитых (обломки) – еще на двух.

28 июля первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона прогнозировал, что россияне в ближайшее время начнут массово применять реактивные БпЛА, в частности, чтобы обходить украинские дроны-перехватчики.

Как писали в ISW, ранее российские военкоры уже заявляли, что оккупанты атаковали Одессу 21 апреля дронами-камикадзе "Герань-3", скорость которых якобы достигает 600 км/ч. Дрон может иметь новый компактный турбореактивный двигатель и может лететь на большой высоте, чтобы избежать работы украинских мобильных огневых групп.