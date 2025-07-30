Россия использовала реактивные беспилотники для ночной атаки
В ночь на 30 июля россияне атаковали Украину 78 беспилотниками, часть из которых были реактивными. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
"Особенность ночной атаки – применение врагом до восьми реактивных БпЛА на северном направлении", – сказано в сводке.
По состоянию на 09:00 украинские Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 51 вражеский дрон на севере и востоке.
Зафиксировано попадание 27 дронов в семи локациях, падение сбитых (обломки) – еще на двух.
28 июля первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона прогнозировал, что россияне в ближайшее время начнут массово применять реактивные БпЛА, в частности, чтобы обходить украинские дроны-перехватчики.
Как писали в ISW, ранее российские военкоры уже заявляли, что оккупанты атаковали Одессу 21 апреля дронами-камикадзе "Герань-3", скорость которых якобы достигает 600 км/ч. Дрон может иметь новый компактный турбореактивный двигатель и может лететь на большой высоте, чтобы избежать работы украинских мобильных огневых групп.
- Ночью Россия ударила "шахедами" по Харькову, в результате чего есть раненые, горели авто и дом.
- Также российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, убив животных на ферме, ранив людей и повредив инфраструктуру Укрзалізниці.
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