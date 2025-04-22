Росія масовано атакувала густонаселений район Одеси ударними БпЛА: фото і відео наслідків

Пожар в Одессе (Фото: ГСЧС)

Пізно ввечері 21 квітня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого зайнялися пожежі. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій, мер Геннадій Труханов і очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Труханов написав про пошкодження багатьох квартир.

Вогонь ліквідували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

За попередньою інформацією, постраждали три людини.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:56 21 квітня, відтоді у місті регулярно лунали вибухи, повідомив журналіст LIGA.net.