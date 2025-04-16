Россия массированно ударила дронами по Одессе: горели дома, повреждены склады – фото
В ночь на 16 апреля Россия массированно ударила беспилотниками по Одессе. В результате этого горели жилые дома, повреждены склады и, по предварительной информации, пострадали три человека. Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, мэр Одессы Геннадий Труханов и ГСЧС Одесской области.
Кипер написал, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:43 и она продолжалась до 02:15. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Труханов написал о повреждениях жилых домов и складов.
Он сообщил, что после оперативных служб на месте удара приступят к восстановлению коммунальные бригады, а утром работу начнут сотрудники районной администрации.
ГСЧС Одесской области написала, что в результате российского удара по областному центру вспыхнули пожары по нескольким адресам и горели жилые дома.
Известно о трех пострадавших.
Спасатели отметили, что в одном из жилых домов семья укрылась за правилом "двух стен", что, вероятно, спасло жизнь, так как здание серьезно пострадало.
- В ночь на 12 апреля россияне атаковали Украину 88 дронами. В результате этого в нескольких областях были пострадавшие и разрушения.
- В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Половину из сбитых 40 дронов уничтожили над Киевом.
- В ночь на 14 апреля враг атаковал Украину 62 беспилотниками. Из-за этого были последствия в четырех областях.