Россия массированно ударила дронами по Одессе: горели дома, повреждены склады – фото

Очередная российская атака повлекла за собой разрушения, пострадали три человека

Последствия атаки БпЛА на Одессу 16 апреля (Фото: Геннадий Труханов)

В ночь на 16 апреля Россия массированно ударила беспилотниками по Одессе. В результате этого горели жилые дома, повреждены склады и, по предварительной информации, пострадали три человека. Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, мэр Одессы Геннадий Труханов и ГСЧС Одесской области.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Кипер написал, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:43 и она продолжалась до 02:15. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Последствия атаки БпЛА на Одессу 16 апреля (Фото: Геннадий Труханов)

Труханов написал о повреждениях жилых домов и складов.

Он сообщил, что после оперативных служб на месте удара приступят к восстановлению коммунальные бригады, а утром работу начнут сотрудники районной администрации.

ГСЧС Одесской области написала, что в результате российского удара по областному центру вспыхнули пожары по нескольким адресам и горели жилые дома.

Известно о трех пострадавших.

Спасатели отметили, что в одном из жилых домов семья укрылась за правилом "двух стен", что, вероятно, спасло жизнь, так как здание серьезно пострадало.