Росія масовано вдарила дронами по Одесі: горіли будинки, пошкоджено склади – фото

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 16 квітня (Фото: Геннадій Труханов)

У ніч проти 16 квітня Росія масовано вдарила безпілотниками по Одесі. Внаслідок цього горіли житлові будинки, пошкоджено склади та, за попередньою інформацією, постраждали троє людей. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та ДСНС Одещини.

Кіпер написав, що повітряну тривогу на Одещині оголосили о 00:43 і вона тривала до 02:15. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 16 квітня (Фото: Геннадій Труханов)

Труханов написав про пошкодження житлових будинків та складів.

Він повідомив, що після оперативних служб на місці удару почнуть відновлення комунальні бригади, а вранці до роботи стануть співробітники районної адміністрації.

ДСНС Одеської області написала, що внаслідок російського удару по обласному центру спалахнули пожежі за кількома адресами й горіли житлові будинки.

Відомо про трьох постраждалих.

Рятувальники зазначили, що в одному з житлових будинків родина сховалася за правилом "двох стін", що, ймовірно, врятувало життя, адже будівля серйозно постраждала.