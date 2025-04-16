Росія масовано вдарила дронами по Одесі: горіли будинки, пошкоджено склади – фото
У ніч проти 16 квітня Росія масовано вдарила безпілотниками по Одесі. Внаслідок цього горіли житлові будинки, пошкоджено склади та, за попередньою інформацією, постраждали троє людей. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та ДСНС Одещини.
Кіпер написав, що повітряну тривогу на Одещині оголосили о 00:43 і вона тривала до 02:15. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Труханов написав про пошкодження житлових будинків та складів.
Він повідомив, що після оперативних служб на місці удару почнуть відновлення комунальні бригади, а вранці до роботи стануть співробітники районної адміністрації.
ДСНС Одеської області написала, що внаслідок російського удару по обласному центру спалахнули пожежі за кількома адресами й горіли житлові будинки.
Відомо про трьох постраждалих.
Рятувальники зазначили, що в одному з житлових будинків родина сховалася за правилом "двох стін", що, ймовірно, врятувало життя, адже будівля серйозно постраждала.
- У ніч проти 12 квітня росіяни атакували Україну 88 дронами. Внаслідок цього в кількох областях були постраждалі й руйнування.
- У ніч проти 13 квітня Росія атакувала Україну 55 "шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Половину зі збитих 40 дронів знищили над Києвом.
- У ніч проти 14 квітня ворог атакував Україну 62 безпілотниками. Через це були наслідки в чотирьох областях.