Україна збила чотири десятки російських дронів, половину – над Києвом

У ніч проти 13 квітня Росія атакувала Україну 55 "шахедами" та безпілотниками-імітаторами

Робота ППО по шахедах (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 13 квітня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками, протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та в центрі країни. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, Росія атакувала 55 "шахедами" й безпілотниками-імітаторами з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 ворожих дронів-камікадзе на півночі, півдні та в центрі України. 12 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без наслідків.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що вночі в повітряному просторі столиці й навколо неї було зафіксовано 30 російських дронів, 19 з них знищила українська ППО.