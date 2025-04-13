Україна збила чотири десятки російських дронів, половину – над Києвом
У ніч проти 13 квітня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками, протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та в центрі країни. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, Росія атакувала 55 "шахедами" й безпілотниками-імітаторами з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 ворожих дронів-камікадзе на півночі, півдні та в центрі України. 12 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без наслідків.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що вночі в повітряному просторі столиці й навколо неї було зафіксовано 30 російських дронів, 19 з них знищила українська ППО.
- У грудні 2024 року голова Мінцифри Федоров розповів, що Україна працює над дронами для перехоплення російських "шахедів".
- 19 березня 2025-го Сили безпілотних систем повідомили, що перехоплюють російські "шахеди" за допомогою новітнього засобу вартістю близько $5000, тоді як один безпілотник окупантів коштує понад $150 000.