Украина сбила четыре десятка российских дронов, половину – над Киевом

В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами

Работа ПВО по шахедам (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 13 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками, противовоздушная оборона работала на севере, юге и в центре страны. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, Россия атаковала 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 43 вражеских дронов-камикадзе на севере, юге и в центре Украины. 12 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без последствий.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что ночью в воздушном пространстве столицы и вокруг нее было зафиксировано 30 российских дронов, 19 из них уничтожило украинское ПВО.