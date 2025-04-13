Украина сбила четыре десятка российских дронов, половину – над Киевом
В ночь на 13 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками, противовоздушная оборона работала на севере, юге и в центре страны. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, Россия атаковала 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 43 вражеских дронов-камикадзе на севере, юге и в центре Украины. 12 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без последствий.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что ночью в воздушном пространстве столицы и вокруг нее было зафиксировано 30 российских дронов, 19 из них уничтожило украинское ПВО.
- В декабре 2024 года глава Минцифры Федоров рассказал, что Украина работает над дронами для перехвата российских "шахедов".
- 19 марта 2025 года Силы беспилотных систем сообщили, что перехватывают российские "шахеды" с помощью новейшего средства стоимостью около $5000, в то время как один беспилотник оккупантов стоит свыше $150 000.