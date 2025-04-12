У Украины есть дроны для сбивания "шахедов", есть успех в Киевской области – Камышин

Есть решение властей о расширении проекта на другие области

Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

В Киевской области успешно испытали пилотный проект с использованием беспилотников для перехвата российских дронов-камикадзе типа Shahed, принято решение о масштабировании на другие области. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин во время брифинга "Украинское оружие 2024".

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По его словам, разработка перехватчиков для "шахедов" в Украине велась довольно давно – и в стране сегодня уже есть несколько производителей, которые способны это делать, и несколько изделий, которые успешно применяются.

Камышин сообщил, что есть результаты первого месяца работы пилотного проекта над Киевской областью, в рамках которого сотрудничали производители, Силы противовоздушной обороны, а также главы областной и столичной администраций Николай Калашник и Тимур Ткаченко.

"Вот в таком конгломерате мы поработали месяц над тем, чтобы проверить концепцию. У нас есть хорошие результаты работы этого месяца. Мы доложили об этих результатах руководству нашего государства, и было принято решение о масштабировании этого проекта на другие области", – рассказал советник.

Чиновник уверен, что украинские производственные мощности позволят такое масштабирование, но признал, что "дальше есть сложности с интеграцией, с обучением и применением".

"Эти сложности уже [...] на стороне применения инноваций и внедрения инноваций на фронте. Но производственные возможности сегодня уже есть", – подытожил Камышин.

Впоследствии информацию о проекте подтвердил глава КГВА Ткаченко и опубликовал рендер 3D-модели такого зенитного дрона: