У Украины есть дроны для сбивания "шахедов", есть успех в Киевской области – Камышин
В Киевской области успешно испытали пилотный проект с использованием беспилотников для перехвата российских дронов-камикадзе типа Shahed, принято решение о масштабировании на другие области. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин во время брифинга "Украинское оружие 2024".
По его словам, разработка перехватчиков для "шахедов" в Украине велась довольно давно – и в стране сегодня уже есть несколько производителей, которые способны это делать, и несколько изделий, которые успешно применяются.
Камышин сообщил, что есть результаты первого месяца работы пилотного проекта над Киевской областью, в рамках которого сотрудничали производители, Силы противовоздушной обороны, а также главы областной и столичной администраций Николай Калашник и Тимур Ткаченко.
"Вот в таком конгломерате мы поработали месяц над тем, чтобы проверить концепцию. У нас есть хорошие результаты работы этого месяца. Мы доложили об этих результатах руководству нашего государства, и было принято решение о масштабировании этого проекта на другие области", – рассказал советник.
Чиновник уверен, что украинские производственные мощности позволят такое масштабирование, но признал, что "дальше есть сложности с интеграцией, с обучением и применением".
"Эти сложности уже [...] на стороне применения инноваций и внедрения инноваций на фронте. Но производственные возможности сегодня уже есть", – подытожил Камышин.
Впоследствии информацию о проекте подтвердил глава КГВА Ткаченко и опубликовал рендер 3D-модели такого зенитного дрона:
- В декабре 2024 года глава Минцифры Федоров рассказал, что Украина работает над дронами для перехвата российских "шахедов".
- 19 марта 2025 года Силы беспилотных систем сообщили, что перехватывают российские "шахеды" с помощью новейшего средства стоимостью около $5000, в то время как один беспилотник оккупантов стоит свыше $150 000.
- 28 марта во время заседания Ставки верховного главнокомандующего были доклады о результатах сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками.