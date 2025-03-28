На Ставке доложили о результатах сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками
Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего были доклады по результатам сбивания российских беспилотников Shahed дронами-перехватчиками. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Сегодня заслушал результаты сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками – я хочу поблагодарить всех, кто развивает это направление", – рассказал глава государства.
По его словам, идет работа над увеличением производства реактивных дронов, также беспилотников на оптоволокне: "Это очень важно именно сейчас, одна из ключевых вещей, и нужны достаточные поставки в войска".
Кроме этого, чиновники обсудили максимальное ускорение производства в рамках украинской ракетной программы.
"Мы работаем и над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны", – рассказал глава государства.
- В декабре 2024 года глава Минцифры Федоров рассказал, что Украина работает над дронами для перехвата российских "шахедов".
- 19 марта 2025 года Силы беспилотных систем сообщили, что перехватывают российские "шахеды" с помощью новейшего средства стоимостью около $5000, в то время как один российский беспилотник стоит более $150 000.