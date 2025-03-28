На Ставке доложили о результатах сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками

Президент сообщил, что также идет работа по увеличению производства реактивных дронов и беспилотников на оптоволокне

Дроны-камикадзе типа Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего были доклады по результатам сбивания российских беспилотников Shahed дронами-перехватчиками. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Сегодня заслушал результаты сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками – я хочу поблагодарить всех, кто развивает это направление", – рассказал глава государства.

По его словам, идет работа над увеличением производства реактивных дронов, также беспилотников на оптоволокне: "Это очень важно именно сейчас, одна из ключевых вещей, и нужны достаточные поставки в войска".

Кроме этого, чиновники обсудили максимальное ускорение производства в рамках украинской ракетной программы.

"Мы работаем и над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны", – рассказал глава государства.

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