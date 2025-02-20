Минобороны выделило 44 млн грн на FPV-дроны для армии, в том числе на оптоволокне

Одной из ключевых задач на текущий год является обеспечение технологического превосходства над россиянами, отметили в ведомстве

Украинский военный с беспилотником (Иллюстративное фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ)

В 2025 году Министерство обороны планирует потратить 44 млн грн на закупку FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. Об этом сообщил директор департамента политики закупок МО Глеб Каневский.

По его словам, одной из ключевых задач на текущий год является обеспечение технологического превосходства над россиянами.

"Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, в частности модели на оптоволокне", – отметил чиновник.

Читайте также В ДШУ перечислили минусы дронов на оптоволокне. Десантники сбивают их дробовиками

Об этом Каневский рассказал во время встречи с представителями союза "Технологические силы Украины" – объединением ведущих производителей инновационных образцов вооружения.

В частности, участники мероприятия обсудили вопросы масштабирования производства и поставки беспилотных систем для ВСУ, а также упрощения бюрократических процедур для более быстрого интегрирования новых моделей беспилотников в войска.

Отдельно на встрече было уделено внимание сокращению времени поставки дронов от производства до боевых подразделений и расширению круга поставщиков и производителей оборонной продукции.

Дроны на оптоволокне позволяют противодействовать вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, однако в то же время они дороже из-за стоимости волоконно-оптического кабеля. Такие беспилотники используют и украинские защитники, и российские оккупанты.

В декабре 2024-го эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Бескрестнов рассказал LIGA.net , что россияне очень быстро масштабируют применение дронов на оптоволокне, как и все свои эффективные решения. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект.

, что россияне очень быстро масштабируют применение дронов на оптоволокне, как и все свои эффективные решения. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект. В январе украинское Минобороны провело презентационное тестирование FPV-дронов, управляемых через оптоволокно.