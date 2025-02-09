За год обеспеченность военных дронами выросла в десять раз – Минобороны

В настоящее время этот показатель составил около 200 000 единиц, заявил Гаврилюк

Украинский военный с беспилотником (Иллюстративное фото: 117 отдельная механизированная бригада)

Количество беспилотных систем, которые Силы обороны получают в месяц, в десять раз возросло по сравнению с началом 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он отметил, что на сегодняшний день уровень обеспеченности военных на поле боя не стал хуже или ниже уровня, который был на протяжении лета и осени предыдущего года.

Если взять беспилотные системы (особенно FPV-дроны, применяемые для поражения противника), то в первом квартале 2024 года Силы обороны обеспечивались в среднем 20 000 в месяц, а сейчас этот показатель составил около 200 000 и "идет к росту", рассказал военный.

В то же время речь идет не только о FPV-дронах, но и о других беспилотных системах: в частности, сейчас Минобороны работает над введением наземных роботизированных комплексов.

Гаврилюк отметил, что особое внимание сосредоточено на том, чтобы беспилотники выполняли логистические задачи, задачи минирования и разминирования территорий и эвакуации раненых.

"Потому что при выполнении этих задач нашими военнослужащими они находятся под наибольшей опасностью: они на открытой местности находятся и подлежат именно большему поражению. Поэтому те функции и задачи мы как можно быстрее планируем переложить на наземные роботизированные комплексы", – пояснил замминистра.

Это нужно для того, чтобы операторы таких систем находились в местах, защищенных от прямого поражения, и могли эффективно управлять такими комплексами, добавил военный.

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5 января главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что в украинском войске возросло количество применения беспилотников.

Только за декабрь 2024 года было поражено более 54 000 целей россиян, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.