В ВСУ создали первую школу операторов наземных дронов – детали
В Вооруженных Силах Украины создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов, сообщил Генеральный штаб.
Школа создана на базе одного из учебных центров согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Генштаб отметил, что обучение будущих специалистов уже происходит – военные проходят подготовку на около 10 видах наземных беспилотников.
Речь идет о логистических, специальных и инженерных дронах.
Также идет работа по масштабированию проекта и совершенствованию, чтобы повысить эффективность подготовки, и обеспечению надлежащей учебной и тренировочной базы, отметили в сообщении.
При этом обучение операторов беспилотных наземных комплексов проходит по "четко определенной программе" с получением соответствующей военно-учетной специальности, созданы специализированные программы и используются тренировочные образцы дронов, сообщил председатель Управления инновационной деятельности ВСУ Виталий Добрянский.
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