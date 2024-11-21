В ВСУ создали первую школу операторов наземных дронов – детали

Военные проходят подготовку на около 10 видах наземных беспилотников

Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных Силах Украины создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов, сообщил Генеральный штаб.

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Школа создана на базе одного из учебных центров согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Генштаб отметил, что обучение будущих специалистов уже происходит – военные проходят подготовку на около 10 видах наземных беспилотников.

Речь идет о логистических, специальных и инженерных дронах.

Также идет работа по масштабированию проекта и совершенствованию, чтобы повысить эффективность подготовки, и обеспечению надлежащей учебной и тренировочной базы, отметили в сообщении.

При этом обучение операторов беспилотных наземных комплексов проходит по "четко определенной программе" с получением соответствующей военно-учетной специальности, созданы специализированные программы и используются тренировочные образцы дронов, сообщил председатель Управления инновационной деятельности ВСУ Виталий Добрянский.