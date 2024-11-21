У ЗСУ створили першу школу операторів наземних дронів – деталі

Військові проходять підготовку на близько 10 видах наземних безпілотників

Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів, повідомив Генеральний штаб.

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Школу створено на базі одного з навчальних центрів згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генштаб зауважив, що навчання майбутніх фахівців уже відбувається – військові проходять підготовку на близько 10 видах наземних безпілотників.

Йдеться про логістичні, спеціальні та інженерні дрони.

Також триває робота щодо масштабування проєкту та вдосконалення, аби підвищити ефективність підготовки, та забезпечення належною навчальною та тренувальною базою, зазначили у повідомленні.

Водночас навчання операторів безпілотних наземних комплексів відбувається за "чітко визначеною програмою" зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності, створено спеціалізовані програми та використовуються тренувальні зразки дронів, повідомив голова Управління інноваційної діяльності ЗСУ Віталій Добрянський.