За рік забезпеченість військових дронами зросла удесятеро – Міноборони

Український військовий із безпілотником (Ілюстративне фото: 117 окрема механізована бригада)

Кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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Він зауважив, що на сьогодні рівень забезпеченості військових на полі бою не став гіршим чи нижчим від рівня, який був впродовж літа та осені попереднього року.

Якщо взяти безпілотні системи (особливо FPV-дрони, які застосовуються для ураження противника), то у першому кварталі 2024 року Сили оборони забезпечувалися у середньому 20 000 на місяць, а наразі цей показник сягнув близько 200 000 і "йде до зростання", розповів військовий.

Водночас йдеться не тільки про FPV-дрони, але й про інші безпілотні системи: зокрема, зараз Міноборони працює над введенням наземних роботизованих комплексів.

Гаврилюк зазначив, що особлива увага зосереджена на тому, аби безпілотники виконували логістичні завдання, завдання з мінування та розмінування територій й евакуації поранених.

"Тому що при виконанні цих завдань нашими військовослужбовцями, вони знаходяться під найбільшою небезпекою: вони на відкритій місцевості знаходяться і підлягають саме більшому ураженню. Через те ті функції і ті завдання ми якнайшвидше плануємо перекласти на наземні роботизовані комплекси", – пояснив заступник міністра.

Це потрібно для того, щоб оператори таких систем перебували у місцях, захищених від прямого ураження, та могли ефективно керувати такими комплексами, додав військовий.

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5 січня головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що в українському війську зросла кількість застосування безпілотників.

Тільки за грудень 2024-го було уражено понад 54 000 цілей росіян, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.