Міноборони виділило 44 млн грн на FPV-дрони для армії, зокрема на оптоволокні

Одним з ключових завдань на поточний рік є забезпечення технологічної переваги над росіянами, зазначили у відомстві

Український військовий з безпілотником (Ілюстративне фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ)

У 2025 році Міністерство оборони планує витратити 44 млн грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні. Про це повідомив директор департаменту політики закупівель МО Гліб Канєвський.

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За його словами, одним з ключових завдань на поточний рік є забезпечення технологічної переваги над росіянами.

"Якщо торік основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – зазначив чиновник.

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Про це Канєвський розповів під час зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" – об’єднанням провідних виробників інноваційних зразків озброєння.

Зокрема, учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для ЗСУ та спрощення бюрократичних процедур для швидшого інтегрування нових моделей безпілотників у війська.

Окремо на зустрічі приділили увагу скороченню часу постачання дронів від виробництва до бойових підрозділів й розширенню кола постачальників та виробників оборонної продукції.

Дрони на оптоволокні дозволяють протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби, проте водночас вони є дорожчими через вартість волоконно-оптичного кабелю. Такі безпілотники використовують і українські захисники, і російські окупанти.

У грудні 2024-го експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Бескрестнов розповів LIGA.net , що росіяни дуже швидко масштабують застосування дронів на оптоволокні, як і всі свої ефективні рішення. Їх застосовують, коли потрібно за будь-яку ціну знищити об'єкт.

, що росіяни дуже швидко масштабують застосування дронів на оптоволокні, як і всі свої ефективні рішення. Їх застосовують, коли потрібно за будь-яку ціну знищити об'єкт. У січні українське Міноборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через оптоволокно.