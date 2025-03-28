На Ставці доповіли про результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами

Президент повідомив, що також йде робота над збільшенням виробництва реактивних дронів та безпілотників на оптоволокні

Дрони-камікадзе типу Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача були доповіді стосовно результатів збиття російських безпілотників Shahed дронами-перехоплювачами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні заслухав результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям", – розповів глава держави.

За його словами, йде робота над збільшенням виробництва реактивних дронів, також безпілотників на оптоволокні: "Це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська".

Окрім цього, посадовці обговорили максимальне прискорення виробництва у межах української ракетної програми.

"Ми працюємо й над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони", – розповів глава держави.

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