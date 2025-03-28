На Ставці доповіли про результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами
Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача були доповіді стосовно результатів збиття російських безпілотників Shahed дронами-перехоплювачами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Сьогодні заслухав результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям", – розповів глава держави.
За його словами, йде робота над збільшенням виробництва реактивних дронів, також безпілотників на оптоволокні: "Це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська".
Окрім цього, посадовці обговорили максимальне прискорення виробництва у межах української ракетної програми.
"Ми працюємо й над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони", – розповів глава держави.
- У грудні 2024 року голова Мінцифри Федоров розповів, що Україна працює над дронами для перехоплення російських "шахедів".
- 19 березня 2025-го Сили безпілотних систем повідомили, що перехоплюють російські "шахеди" за допомогою новітнього засобу вартістю близько $5000, у той час, як один російський безпілотник коштує понад $150 000.