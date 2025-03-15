Зеленський: Україна випробувала ракету "Довгий Нептун", є удар на відстані 1000 км

Подробиць про цю ракету президент поки що не став розкривати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна успішно застосувала нову ракету власного виробництва "Довгий Нептун". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він заслухав доповіді щодо ракетної програми та зазначив, що є "суттєві результати". За його словами, нова ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

"Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – 1000 км. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", – повідомив Зеленський.

Також він заслухав доповідь від голови Міноборони Рустема Умєрова щодо нових пакетів допомоги від партнерів. Наразі забезпечується постачання артилерії.