Зеленський: Україна випробувала ракету "Довгий Нептун", є удар на відстані 1000 км
Україна успішно застосувала нову ракету власного виробництва "Довгий Нептун". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він заслухав доповіді щодо ракетної програми та зазначив, що є "суттєві результати". За його словами, нова ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.
"Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – 1000 км. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", – повідомив Зеленський.
Також він заслухав доповідь від голови Міноборони Рустема Умєрова щодо нових пакетів допомоги від партнерів. Наразі забезпечується постачання артилерії.
- 24 грудня 2024 року The Economist повідомляв, що Україна розробляє крилату ракету "Трембіта", здатну бити по Москві.
- 28 лютого повідомлялося, що виробник NASAMS заходить в Україну – буде виробляти ракети для ППО.