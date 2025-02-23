У 2025 році Україна забезпечуватиме себе зброєю на 50%, буде дефіцит без партнерів – Зеленський

Україна виготовила чимало артсистем і дронів, зокрема й далекобійних, протягом 2024-го. У 2025-му буде більше, але всіх потреб це не покриє

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський заявив про рекордні об’єми виготовленої Україною артилерії в 2025 році і амбіції вийти на ще більші показники. Проте без допомоги партнерів дефіцит зброї все одно буде. Про це він сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

Він наголосив, що, приміром, систем протиповітряної оборони Patriot Україна отримала від Німеччини більше, ніж від будь-кого іншого.

"Але все одно, ліцензію на це дають Сполучені Штати Америки. Тому я б тут не хотів, щоб ми лишились без цієї допомоги", – сказав президент, наголосивши, що йдеться як про допомогу зброєю, так і про пряму бюджетну допомогу.

Поки такої допомоги немає, "а ми якось живемо", зазначив Зеленський.

Зокрема, він наголосив, що Україна шукає різні варіанти, збільшила власне виробництво.

Минулого року Україна виготовила 154 артилерійських системи, що, на думку Зеленського, є рекордом, тому що це більше, ніж зробили всі країни НАТО разом протягом 2024-го.

"В цьому році ми спробуємо зробити більше", – заявив президент.

Також він нагадав про ціль виготовити 1 млн дронів протягом 2024-го, а зроблено було більше – 2,2 млн FPV-дронів і 100 000 далекобійних.

"Ми зробимо більше в цьому році. Це нам допомагає виживати – так, це не замінює допомогу США, але це і не є ціллю. З допомогою краще", – сказав він.

Торік внесок України у власну зброю складав 40%, 30% – від Європи, ще 30% – від США.

"В цьому році, я думаю, що ми будемо точно в 50%. Так, у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротись з ним", – додав він.

19 лютого Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито надали Україні $350 млрд, витративши на $200 млрд більше, ніж ЄС. І гроші Європи гарантовані, "тоді як США нічого не отримають назад".

Цю цифру спростував навіть Пентагон.

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