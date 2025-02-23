В 2025-м Украина обеспечит себя оружием на 50%, будет дефицит без партнеров – Зеленский

Украина изготовила немало артсистем и дронов, в том числе и дальнобойных, в 2024-м. В 2025 году будет больше, но всех потребностей это не покроет

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил о рекордных объемах изготовленной Украиной артиллерии в 2025 году и амбициях выйти на еще большие показатели. Однако без помощи партнеров дефицит оружия все равно будет. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Он подчеркнул, что, например, систем противовоздушной обороны Patriot Украина получила от Германии больше, чем от кого-либо другого.

"Но все равно, лицензию на это дают Соединенные Штаты Америки. Поэтому я бы здесь не хотел, чтобы мы остались без этой помощи", – сказал президент, подчеркнув, что речь идет как о помощи оружием, так и о прямой бюджетной помощи.

Сейчас такой помощи нет, "а мы как-то живем", отметил Зеленский.

В частности, он подчеркнул, что Украина ищет разные варианты, увеличила собственное производство.

В прошлом году Украина изготовила 154 артиллерийских системы, что, по мнению Зеленского, рекорд, потому что это больше, чем сделали все страны НАТО вместе в течение 2024-го.

"В этом году мы попытаемся сделать больше", – заявил президент.

Также он напомнил о цели изготовить 1 млн дронов в течение 2024-го, а сделано было больше – 2,2 млн FPV-дронов и 100 000 дальнобойных.

"Мы сделаем больше в этом году. Это нам помогает выживать – да, это не заменяет помощь США, но это и не цель. С помощью лучше", – сказал он.

В прошлом году вклад Украины в собственное оружие составлял 40%, 30% – от Европы, еще 30% – от США.

"В этом году, я думаю, что мы будем точно в 50%. Да, у нас может быть дефицит, но мы будем бороться с ним", – добавил он.

19 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы предоставили Украине $350 млрд, потратив на $200 млрд больше, чем ЕС. И деньги Европы гарантированы, "в то время как США ничего не получат обратно".

Эту цифру опроверг даже Пентагон.

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