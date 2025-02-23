Зеленський не збирається визнавати ні $500 млрд "боргу" Штатам, ні навіть $100 млрд

Президент наголосив, що цю допомогу Україна отримувала за домовленістю з Байденом і Конгресом, і він не збирається визнавати гранти "боргами"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський спростував озвучені американським лідером Дональдом Трампом цифри нібито наданої Штатами військової допомоги. На пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025" він озвучив реальну суму і наголосив, що це були гранти.

"$100 млрд допомоги від Сполучених Штатів – не 500, не 350, не 250, не 800. $100 млрд Україна отримала, і ми за це дуже вдячні", – сказав він.

Він нагадав, що наразі "рахунок цієї війни" для України – $320 млрд. $120 млрд витратила Україна, $100 млрд – Європа і партнери. І $100 млрд – США.

Говорячи про умови США щодо угоди про корисні копалини в якості компенсації "боргу" на $500 млрд, Зеленський сказав: "Давайте спочатку розберемось із цифрою. Я знаю, що було $100 млрд. І це факт. Я не збираюсь визнавати 500. Хто б що не говорив, при всій повазі до партнерів".

Він додав, що насправді не готовий фіксувати навіть $100 млрд "боргу".

"Тому що не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів", – сказав він.