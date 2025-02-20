У Трампа порадили Україні "пом'якшити тон" і підписати угоду про корисні копалини
Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Україні потрібно "пом'якшити тон" та підписати зі Штатами угоду про корисні копалини. Про це він розповів у коментарі Fox News.
За словами Волтца, віцепрезидент США Джей Ді Венс "був дуже розчарований", залишаючи Мюнхенську конференцію з безпеки, так само розчарованим був і американський міністр фінансів Скотт Бессент, який мав візит до Києва для підписання угоди.
"І все це додатково до президента [Трампа], який зробив своє розчарування загальновідомим", – зазначив радник.
Він стверджує, що цією угодою США надали "неймовірну та історичну можливість" разом з ними інвестувати в економіку України, вкладатися у її природні ресурси та справді стати партнером у майбутньому країни.
Чиновник вважає, що це є найкращою гарантією безпеки, на яку Україна може коли-небудь сподіватися, й така угода краще, аніж "черговий піддон з боєприпасами" (пакети військової допомоги).
Волтц не розуміє, чому Україна опирається цьому і вчиняє те, що віцепрезидент Венс назвав "лаянням у пресі" за все, що зробила адміністрація Трампа.
"Це просто неприпустимо. Їм [Україні] потрібно пом'якшити тон, уважно подивитися та підписати цю угоду", – підсумував радник.
Також він повідомив, що американо-українські контакти тривають.
Напередодні президент США підтвердив, що хоче відродити угоду про корисні копалини.
- 11 лютого президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Після цього стало відомо про візит до Києва міністра фінансів США Бессента для обговорення доступу Штатів до критично важливих корисних копалин.
- Україна доопрацювала проєкт документа і передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Зеленським і віцепрезидентом США Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала угоду, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки. Згодом він повідомив, що Україна зацікавлена у підписанні документа, але після його доопрацювання.