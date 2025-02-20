У Трампа порадили Україні "пом'якшити тон" і підписати угоду про корисні копалини

Радник Волтц заявив про розчарування лідера США, віцепрезидента та очільника Мінфіну через непідписання документа

Майк Волтц (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Україні потрібно "пом'якшити тон" та підписати зі Штатами угоду про корисні копалини. Про це він розповів у коментарі Fox News.

За словами Волтца, віцепрезидент США Джей Ді Венс "був дуже розчарований", залишаючи Мюнхенську конференцію з безпеки, так само розчарованим був і американський міністр фінансів Скотт Бессент, який мав візит до Києва для підписання угоди.

"І все це додатково до президента [Трампа], який зробив своє розчарування загальновідомим", – зазначив радник.

Він стверджує, що цією угодою США надали "неймовірну та історичну можливість" разом з ними інвестувати в економіку України, вкладатися у її природні ресурси та справді стати партнером у майбутньому країни.

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Чиновник вважає, що це є найкращою гарантією безпеки, на яку Україна може коли-небудь сподіватися, й така угода краще, аніж "черговий піддон з боєприпасами" (пакети військової допомоги).

Волтц не розуміє, чому Україна опирається цьому і вчиняє те, що віцепрезидент Венс назвав "лаянням у пресі" за все, що зробила адміністрація Трампа.

"Це просто неприпустимо. Їм [Україні] потрібно пом'якшити тон, уважно подивитися та підписати цю угоду", – підсумував радник.

Також він повідомив, що американо-українські контакти тривають.

Напередодні президент США підтвердив, що хоче відродити угоду про корисні копалини.