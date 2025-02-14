Україна доопрацювала проєкт угоди про рідкісноземельні метали та передала США – джерело

Під час телефонної розмови у середу Зеленський та Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства у розробці рідкісноземельних металів і передала його американській стороні. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та РБК-Україна з посиланням на джерело в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки. LIGA.net це підтвердив співрозмовник у команді президента Володимира Зеленського.

"Під час телефонної розмови у середу Зеленський і Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям на Мюнхенській конференції. Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб із ним попрацювати", – йдеться у повідомленні.

На початку лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною стосовно отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Зеленський підтримав ініціативу.

11 лютого 2025 року Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

У Плані перемоги є пункт, який передбачає інвестиції у галузь видобування корисних копалин.