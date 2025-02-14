Незалежність і копалини. Рубіо розповів про інтереси США на мирних переговорах щодо України

Марко Рубіо (Фото: ЕРА / Carlos Lemos)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на майбутніх мирних переговорах Вашингтон буде зацікавлений у "довгостроковій" незалежності України, що має бути закріплено в економічній співпраці. Про це він розповів в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона.

"США матимуть інтерес у довгостроковій незалежності України, і це має бути закріплено в економічній співпраці. Йдеться про можливість партнерства з Україною – спільне підприємство чи щось подібне – у сфері її прав на корисні копалини та природні ресурси", – сказав Рубіо.

За його словами, частина цих коштів піде на "повернення американським платникам податків витрачених мільярдів", а частина буде реінвестована в Україну для відновлення зруйнованої інфраструктури та інших об’єктів.

Днями американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

3 лютого 2025 року Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу.

Шольц вважає бажання Трампа отримати копалини з України в обмін на зброю "егоїстичним".

Водночас Зеленський вважає, що це "абсолютно справедливо". Також у його Плані перемоги є пункт, який передбачає інвестиції у галузь видобування корисних копалин.