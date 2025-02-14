Независимость и ископаемые. Рубио раскрыл интересы США на мирных переговорах об Украине

Марко Рубио (Фото: ЕРА / Carlos Lemos)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих мирных переговорах Вашингтон будет заинтересован в "долгосрочной" независимости Украины, которая должна быть закреплена в экономическом сотрудничестве. Об этом он рассказал в интервью шоу Клея Тревиса и Бака Секстона.

"США будут иметь интерес в долгосрочной независимости Украины, и это должно быть закреплено в экономическом сотрудничестве. Речь идет о возможности партнерства с Украиной – совместном предприятии или нечто подобное – в сфере ее прав на полезные ископаемые и природные ресурсы", – сказал Рубио.

По его словам, часть этих средств пойдет на "возврат американским налогоплательщикам израсходованных миллиардов", а часть будет реинвестирована в Украину для восстановления разрушенной инфраструктуры и других объектов.

На днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

3 февраля 2025 года Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь.

Шольц считает желание Трампа получить полезные ископаемые из Украины в обмен на оружие "эгоистическим".

В то же время Зеленский считает, что это "совершенно справедливо". Также в его Плане победы есть пункт, предусматривающий инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых.