Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах и передала США – источник

В ходе телефонного разговора в среду Зеленский и Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Украина доработала проект меморандума о партнерстве по разработке редкоземельных металлов и передала его американской стороне. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. LIGA.net это подтвердил собеседник в команде президента Владимира Зеленского.

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"В ходе телефонного разговора в среду Зеленский и Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам на Мюнхенской конференции. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать", – говорится в сообщении.

В начале февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Зеленский поддержал инициативу.

11 февраля 2025 года Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

В Плане победы есть пункт, предусматривающий инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых.