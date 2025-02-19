Віцепрезидент Венс розкритикував та застеріг Зеленського від "нападок" на Трампа
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував та застеріг українського лідера Володимира Зеленського від "нападок" на президента Дональда Трампа й заявив, що публічне "лаяння" американського політика призведе лише до зворотного ефекту. Про це Венс заявив у коментарі британському таблоїду Daily Mail.
"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента [Трампа], лаючи його у публічних медіа, усі, хто знають президента, скажуть вам, що це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією", – розповів Венс.
За його словами, Зеленський нібито отримував "погані поради" щодо того, як поводитися з новою американською адміністрацією, і впродовж останніх трьох років президенту України казали, що він "не може зробити нічого поганого".
"Ми, очевидно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, очевидно, вважаємо, що цю війну потрібно швидко закінчити", – зазначив віцепрезидент.
Американський політик стверджує, що ця політика заснована не на російській дезінформації, а буцімто на тому факті, що Трамп "багато знає про геополітику і має дуже тверду позицію, і мав тверду позицію впродовж дуже тривалого часу".
Такі слова віцепрезидент озвучив після того, як Зеленський заявив, що Трамп живе у створеному Росією дезінформаційному просторі. Так український лідер зреагував на пресконференцію президента Штатів, на якій той заявив, що нібито рейтинг президента України впав до 4%.
Першій скандальній заяві Трампа передувала американо-російська зустріч у Саудівській Аравії.
- Після попередніх заяв, ввечері 19 лютого Трамп назвав українського лідера "диктатором без виборів": стверджує, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".
- У новому дописі Трамп також заявив, що Зеленський буцімто переконав Вашингтон виділити $350 млрд на війну, яка "не мала розпочатися" та у якій Україна не виграє без США. Дані про такі суми президент України також спростовував.
- Українська сторона на ці заяви поки що не реагувала. Синхронно з тим, як Трамп зробив цей допис, в Україні з візитом перебуває його спецпредставник Кіт Келлог.