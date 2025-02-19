Віцепрезидент Венс розкритикував та застеріг Зеленського від "нападок" на Трампа

Соратник лідера США стверджує, що політика Трампа заснована не на дезінформації, а на знаннях президента у геополітиці та його поглядах

Джей Ді Венс (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував та застеріг українського лідера Володимира Зеленського від "нападок" на президента Дональда Трампа й заявив, що публічне "лаяння" американського політика призведе лише до зворотного ефекту. Про це Венс заявив у коментарі британському таблоїду Daily Mail.

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"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента [Трампа], лаючи його у публічних медіа, усі, хто знають президента, скажуть вам, що це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією", – розповів Венс.

За його словами, Зеленський нібито отримував "погані поради" щодо того, як поводитися з новою американською адміністрацією, і впродовж останніх трьох років президенту України казали, що він "не може зробити нічого поганого".

"Ми, очевидно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, очевидно, вважаємо, що цю війну потрібно швидко закінчити", – зазначив віцепрезидент.

Американський політик стверджує, що ця політика заснована не на російській дезінформації, а буцімто на тому факті, що Трамп "багато знає про геополітику і має дуже тверду позицію, і мав тверду позицію впродовж дуже тривалого часу".

Такі слова віцепрезидент озвучив після того, як Зеленський заявив, що Трамп живе у створеному Росією дезінформаційному просторі. Так український лідер зреагував на пресконференцію президента Штатів, на якій той заявив, що нібито рейтинг президента України впав до 4%.

Першій скандальній заяві Трампа передувала американо-російська зустріч у Саудівській Аравії.