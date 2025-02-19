"Є докази". Зеленський каже, що дезінформацію про 4% Трамп отримав від Росії

Після заяви Трампа про нібито різке падіння рейтингу українського президента Зеленський розповів, що США і РФ обговорювали між собою ці цифри

Володимир Зеленський (Фото - Olivier Matthys / ЕРА)

Президент Володимир Зеленський сказав, що американський лідер Дональд Трамп озвучив російську дезінформацію, заявляючи про те, що рейтинг українського глави держав нібито впав до 4%. Про це він сказав на пресконференції 19 лютого, передає кореспондент LIGA.net.

"Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. У нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та Росією", – підтвердив він.

За словами Зеленського, президент США "живе в дезінформаційному просторі".

"Ми повинні впливати на дезінформаційне коло навколо Трампа. Я знаю, що постійні люди біля нього – представники Угорщини, лобісти словаків – ми про політиків говоримо. Це для того, щоб Україна була слабкою", – сказав він.

Президент додав, що ніколи не коментує власні рейтинги, оскільки це було б свідченням політичного змагання та наближення виборів.

"У нас такого немає… Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то прямо зараз жодним чином не вийде", – додав він.

18 лютого, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.

Зеленський неодноразово відкидав можливість виборів під час війни, тому що для цього треба змінювати Конституцію, а ще забезпечити можливість проголосувати для всіх військових і тих, хто виїхав за кордон.

Однак Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни.

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